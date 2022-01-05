На пункте пропуска «Новотроицкое» мужчина попытался откупиться от украинских пограничников

На пунктах пропуска украинские пограничники тщательно проверяют не только документы. Фото: ГПСУ

3 января на КПВВ «Новотроицкое», которое находится к югу от Донецка, местный житель предложил украинским пограничникам 100 долларов (2700 гривен) за проезд с крупной суммой наличных.

У мужчины, который направлялся на территорию ДНР, во время проверки пограничники обнаружили спрятанные 5400 долларов, 3500 гривен и 75 тысяч рублей. Общий эквивалент в гривнах составил свыше 181 тысячи гривен. Это превышает установленные Украиной ограничения в 50 тысяч гривен.

Тогда мужчина предложил правоохранителям взятку в размере 100 долларов, чтобы они этого «не заметили». Видимо, сумма не устроила стражей кордона. В итоге они ответили отказом и передали гражданина сотрудникам полиции.

Тем временем, если ехать из Украины через Россию, то можно провезти сумму эквивалентную 10 тысячам евро (308 тысяч гривен).

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