В ЛНР годовалый мальчик получил ожоги, опрокинув на себя чашку с горячим чаем

Ребенок госпитализирован в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы. Фото: МЧС ЛНР

Годовалый мальчик в Зимогорье получил ожоги, случайно опрокинув на себя чашку с горячим чаем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- 3 января в 22.40 на линию 101 Славяносербска от сотрудников скорой помощи поступило сообщение о том, что в Зимогорье получил ожоги маленький мальчик в возрасте год и четыре месяца. Медики уточнили, что малыш вечером находился в кругу семьи, но взрослые в какой-то момент не уследили, и ребенок опрокинул на себя стоящую на столе кружку с горячим чаем, – говорится в сообщении.

С диагнозом «термический ожог I-II степени внутренней поверхности бедра и правой стопы на общей площади 5%» пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Луганской республиканской клинической больницы. Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

В МЧС ЛНР напомнили, что при оказании первой помощи при ожогах необходимо охладить пораженное место, накрыть его чистой тканью, дать пострадавшему обезболивающее и вызвать скорую помощь.

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