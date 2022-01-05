В Горловке на пожаре погиб 62-летний житель

Спасатели попали в жилье с помощью автолестницы через балконный блок. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня, 5 января, на пожаре в Центрально-Городском районе Горловки погиб 62-летний житель. об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- Произошло возгорание в частном жилом доме. На месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1959 года рождения. От МЧС ДНР привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники, - говорится в сообщении.

А наиболее резонансным стал пожар в Советском районе Макеевки, где в поселке Ханженково 4 января загорелся одноэтажный жилой дом на 4 хозяина. Пожаром уничтожено: вещи и мебель на площади 28 кв. м, повреждено деревянное перекрытие на площади 4 кв. м. На месте происшествия работали 20 человек личного состава с привлечением 5 единиц техники (4 пожарных автоцистерны, 1 штабной автомобиль).

Тем временем, спасатели пришли на помощь 79-летней жительнице Горловки. В Никитовском районе в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Москаленко они открыли двери, чтобы впустить медиков. А попали в жилье спасатели с помощью автолестницы через балконный блок.

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