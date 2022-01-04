В Донецке столкнулись машина скорой помощи и автобус (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

4 января в Донецке на Ленинском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автобуса. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- На Ленинском проспекте, напротив завода «Донфрост» в Ленинском районе города произошло столкновение автобуса ЛАЗ маршрута № 73 с каретой скорой помощи», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадала фельдшер, она госпитализирована в неврологию горбольницы № 17.

Тем временем на территории Донецкой Народной Республики с наступлением календарной зимы практически каждый день выпадает снег. Коммунальщикам сейчас довольно непросто убрать все последствия непогоды. Так что на дорогах по-прежнему можно заметить снежный накат и гололедицу.

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