В Донецке столкнулись машина скорой помощи и автобус (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
4 января в Донецке на Ленинском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автобуса. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- На Ленинском проспекте, напротив завода «Донфрост» в Ленинском районе города произошло столкновение автобуса ЛАЗ маршрута № 73 с каретой скорой помощи», – сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадала фельдшер, она госпитализирована в неврологию горбольницы № 17.
Тем временем на территории Донецкой Народной Республики с наступлением календарной зимы практически каждый день выпадает снег. Коммунальщикам сейчас довольно непросто убрать все последствия непогоды. Так что на дорогах по-прежнему можно заметить снежный накат и гололедицу.
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