Украинские военные впервые за шесть суток обстреляли территорию ДНР

ВСУ стянули тяжелое вооружение поближе к передовой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские военные в минувшие сутки впервые за 6 дней обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали окрестности Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 18:45 был открыт огонь с позиций ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское. Под обстрел попал район поселка Доломитное. Применялось стрелковое оружие, - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

А вот на территории ЛНР день прошел относительно спокойно. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских боевиков не зафиксировано.

Впрочем, жители республик хорошо понимают, что вся эта «тишина» - обманчивая. ВСУ стянули тяжелое вооружение поближе к передовой. И находятся в готовности нанести неожиданный удар.

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