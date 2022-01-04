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Политика4 января 2022 16:21

Солдаты 79-й бригады ВСУ совершили три разбойных нападения на мирных жителей подконтрольного Киеву поселка Донбасса

Украинские военнослужащие находились под действием наркотиков
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ нападали на мирных жителей, однако получили отпор. Фото: Фейсбук

ВСУ нападали на мирных жителей, однако получили отпор. Фото: Фейсбук

С 31 декабря по 3 января военнослужащие 79-й бригады украинских вооруженных формирований совершили три разбойных нападения на мирных жителей подконтрольного Киеву села Войтово. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По сообщениям местных жителей, горе-защитники Украины находясь в неадекватном состоянии, вероятно, под воздействием наркотических веществ, совершили три разбойных нападения на мирных граждан, от которых получили решительный отпор, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что после проведения разбирательства для снижения напряженности и недопущения дальнейших стычек с местными жителями принято решение о проведении внутренней ротации подразделений.

- А командир батальона вызван в штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» для его рассмотрения на предмет соответствия занимаемой должности, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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