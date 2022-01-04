Металлургические и коксохимические предприятия республик Донбасса выйдут на довоенные показатели

Сейчас на металлургических и коксохимических предприятиях контура ООО «Южный горно-металлургический комплекс» проводятся капитальные ремонты, инвестируются средства в обновление и восстановление оборудования и агрегатов. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе ЮГМК.

- Все это дает основания утверждать, что предприятия Южного горно-металлургического комплекса выйдут на номинальные мощности уже в 2022 году, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выход на довоенные показатели – это амбициозная задача ЮГМК.

- А тенденции восстановления и роста производственных показателей говорят о том, что эта задача комплексу по силам, - подчеркнули в пресс-службе.

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