Украинская армия препятствовала ОБСЕ в районе Попасной

ВСУ препятствуют ОБСЕ. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В районе населенного пункта Попасная киевские силовики глушили беспилотный летательный аппарат наблюдателей. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В районе населенного пункта Попасная мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Украины размещает бронетехнику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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