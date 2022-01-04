ВСУ разместили вооружение в Луганском

ВСУ вновь разместили бронетехнику рядом с жилыми домами. Фото: Фейсбук

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. По данным Управления Народной милиции Луганской Народной Республики вооружение украинской армии зафиксировано в поселке городского типа Луганское.

- В зоне ответственности 30-й бригады отмечено нахождение бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 и двух бронетранспортеров в жилом районе населенного пункта Луганское, - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили бронетехнику в Новозвановке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Украина надеется, что Турция поддержит ВСУ в Донбассе, перебросив 35-40 тысяч солдат и офицеров

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», почему Анкара в самый ответственный момент бросит «союзника» (подробнее)