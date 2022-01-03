Погода в Донецке: На 4 января объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем утром и вечером Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецкой Народной Республике и Донецке 4 января обещает быть суровой. Гидрометцентр МЧС объявил штормовое предупреждение. В этот день ожидаются порывистый ветер, туман, а на дорогах снежный накат и гололедица.

— 4 января 2022 года в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается: ночью порывистый ветер 15 – 20 м/с; утром и днем туман, видимость 100 – 500 м. На дорогах снежный накат, гололедица, — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем утром и вечером. В середине дня осадков не предвидится, хотя все небо и будет скрыто за облаками. Температура воздуха +2 … +1 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 735 – 740 мм ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

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