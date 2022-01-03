МЧС: В среднем в ДНР происходит от 10 до 15 случаев провала людей под лед на водоемах

Рыбакам и остальным гражданам Республики рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС проводят рейды по водоемам ДНР для предотвращения случаев провала любителей зимней рыбалки под лед. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, добавив, что от выхода на лед нужно воздержаться и простым жителям Республики.

— Несмотря на праздничные и выходные дни сотрудниками МЧС во всех городах и районах Республики ежедневно проводятся профилактические рейды по водоемам … Ежегодно по статистике в среднем происходит от 10 до 15 случаев провала людей под лед, поэтому с целью предупреждения подобных происшествий подразделениями МЧС проводятся профилактические рейды по всем водным объектам Республики, — процитировали в пресс-службе слова главного государственного инспектора по маломерным судам МЧС ДГР Виталия Чернухи.

В МЧС добавили, что на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. В результате чего лед будет насыщаться влагой и станет рыхлым и непрочным. Так что не только рыбакам, но и остальным гражданам Республики в этот период рекомендуют воздержаться от выхода на лед.

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