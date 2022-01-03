Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 16:44

МЧС: В среднем в ДНР происходит от 10 до 15 случаев провала людей под лед на водоемах

Рейды проводятся для предотвращения случаев провала любителей зимней рыбалки под лед
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рыбакам и остальным гражданам Республики рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Фото: МЧС ДНР

Рыбакам и остальным гражданам Республики рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС проводят рейды по водоемам ДНР для предотвращения случаев провала любителей зимней рыбалки под лед. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, добавив, что от выхода на лед нужно воздержаться и простым жителям Республики.

— Несмотря на праздничные и выходные дни сотрудниками МЧС во всех городах и районах Республики ежедневно проводятся профилактические рейды по водоемам … Ежегодно по статистике в среднем происходит от 10 до 15 случаев провала людей под лед, поэтому с целью предупреждения подобных происшествий подразделениями МЧС проводятся профилактические рейды по всем водным объектам Республики, — процитировали в пресс-службе слова главного государственного инспектора по маломерным судам МЧС ДГР Виталия Чернухи.

В МЧС добавили, что на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. В результате чего лед будет насыщаться влагой и станет рыхлым и непрочным. Так что не только рыбакам, но и остальным гражданам Республики в этот период рекомендуют воздержаться от выхода на лед.

Читайте также

В администрации Донецка отреагировали на снежный коллапс в городе

Мэрия заверила, что на текущий момент задействовано свыше 130 единиц специализированной техники и порядка 1000 работников (подробнее)