Народная милиция ДНР зафиксировала беспилотник разведки ВСУ

Беспилотник ВСУ попытался провести воздушную разведку в районе Павлополя и Широкино. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований в Донбассе при помощи беспилотника сегодня, 3 января, попытались провести воздушную разведку в районе Павлополя и Широкино. Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин не исключается, что это было сделано для провокации.

— Следствием ведения украинскими силовиками воздушной разведки в районе указанных населенных пунктов, может вооруженная провокация с целью обвинения руководства Республики в нарушении Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, — заявил Басурин.

Полковник доложил, что за запуском беспилотника стоят боевики подразделения из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ. При этом сама украинская сторона продолжает блокировать работу БпЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее во время полета одного из них в районе населенного пункта Русин Яр противник использовал станцию радиоэлектронной борьбы, чтобы подавить сигнал летательного аппарата.

Отметим, что использование беспилотников в районе линии боевого соприкосновения запрещено Минскими соглашениями и дополнительными мерами контроля перемирия.

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