Украинские боевики заняли школу в подконтрольном селе Валуйское

В районе учебного учреждения фиксируется концентрация пребывающих автомобилей с вооруженными людьми. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Боевики Украины развернули штаб в захваченной ими школе в селе Валуйское. Сейчас там оборудуется штаб и стягивается боевая техника. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций, — рассказал Филипоненко.

В районе учебного учреждения фиксируется концентрация пребывающих автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанции.

Как отметил Филипоненко, использование боевиками здания школы для развертывания штаба является «грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права».

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