Минтруда: Средний размер пенсионных выплат во второй половине 2021 года в ДНР составил более 10 тысяч

Средний размер пенсионных выплат в ДНР составил 10 166 рублей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедший 2021 год в Донецкой Народной Республике размеры пенсионных выплат повышались дважды на 17 процентов. Об этом сообщили специалисты министерства труда и социальной политики ДНР.

— Согласно указу Главы Донецкой Народной Республики от 23.12.2020 года №452 размеры пенсионных выплат получателей пенсий в 2021 году повышались дважды на 17%, — говорится в отчете специалистов о проделанной работы в социальной сфере.

Также они сравнили показатели на начало и середину 2021 года. В январе прошлого года минимальный размер пенсионных выплат в ДНР составлял 5 616 рублей, а средний размер – 8 697 рублей.

Начиная с июля 2021 года произошло увеличение суммы пенсии. Минимальный ее размер составил 6 571 рублей, а средний – 10 166 рублей.

Кроме того, с апреля работникам предприятий всех отраслей и форм хозяйствования был увеличен МРОТ на 23%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда составил 7 460 рублей.

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