Сутки в Донбассе прошли без обстрелов

Боевики ВСУ соблюдали режим прекращения огня в прошедшие сутки. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе в прошедшие сутки не обстреливали территорию ЛНР и ДНР. Режим прекращения огня соблюдался. Об этом свидетельствуют отчеты наблюдателей и оборонных ведомств Республики.

— За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Аналогичный отчет поступил от Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Но соблюдается он только формально. Документ запрещает применение любого вида оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы и полеты беспилотников. Украинская сторона конфликта множество раз нарушала данные договоренности, что становилось причиной жертв среди мирных жителей.

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