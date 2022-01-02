3 января в Донецке будут сплошная облачность с мокрым снегом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке и Донецкой Народной Республике 3 января будет сплошная облачность с мокрым снегом.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс одного градуса до минус одного градуса.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

По астрономическому календарю, 3 января Земля находится на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.

По прогнозам синоптиков, 4 января в Донецке и ДНР станет на один-два градуса теплее, утром ожидается мелкий дождь.

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