Больше 153 тысяч жителей ДНР воспользовались спецрейсами для поездок за паспортами в Россию в 2021 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Больше 153 тысяч жителей ДНР воспользовались спецрейсами Минтранса ДНР для поездок за паспортами в Россию в 2021 году. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- Минтранс продолжает обеспечивать подвоз граждан Республики к пунктам оформления паспортов РФ. На 28 декабря 2021 года перевезено 153 131 человек, выделено 3411 единиц транспорта, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 311 тысяч жителей ДНР воспользовались спецрейсами для поездок за паспортами в Россию с 2019 года. По последним данным, российское гражданство получили 333 тысячи жителей ДНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» 24 апреля 2019 года. С 24 июля 2020 года вступил в силу новый закон о гражданстве России, который дополнительно упростил процедуру для некоторых категорий людей.

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