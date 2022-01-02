В ДНР в следующем году отремонтируют 310 километров дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство транспорта ДНР запланировало на 2022 год ремонтные работы на участках республиканских автодорог общей протяженностью 310 километров.

В Министерстве транспорта уточнили, что к восстановлению запланированы участки дорог в Новоазовском, Тельмановском, Старобешевском, Шахтерском и других районах. В числе запланированных объектов - участки дорог Донецк - Новоазовск - Седово, Амвросиевка -Тельманово - Мариуполь, Великая Новоселовка - Амвросиевка, Енакиево - Шахтерск - Амвросиевка, Донецк - Харцызск - Амвросиевка - КПП «Успенка».

По данным Минтранса, общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Донецкой Народной Республики (общего пользования государственного и местного значения), составляет 2212,5 километров, из которых дорог государственного значения - 719,7 километров, дорог местного значения -1492,8 километров. На дорогах общего пользования находятся 159 мостов и путепроводов.

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