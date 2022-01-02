В одной из сельских школ Донбасса украинские националисты развернули штаб. Фото: Штаб ООС

Украинские националисты развернули штаб в захваченной ими школе в селе Валуйское, что в подконтрольном Киеву Донбассе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций, - рассказал он.

Возле учебного учреждения зафиксированы автомобили с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями.

- Использование Киевом здания общеобразовательной школы для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права, - подчеркнул Иван Филипоненко.

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