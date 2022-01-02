Жители ДНР стали на треть чаще использовать безналичный расчет

Карточкам больше доверия. Фото: ЦРБ ДНР

В Донецкой Народной Республике жители в 2021 году на 35 процентов чаще, чем в позапрошлом году, расплачивались банковской картой за товары и услуги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального республиканского банка (ЦРБ).

- Количество безналичных операций, проведенных в торгово-сервисной сети Республики в 2021 году, увеличилось на 35 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Центральный Республиканский Банк рекомендует держателям платежных карт больше доверять картам как основному средству проведения расчетов, - говорится в сообщении ЦРБ.

Возможность оплаты товаров и услуг банковской картой ЦРБ у жителей ДНР появилась в 2015 году. На сегодняшний день банк установил больше 2000 pos-терминалов в магазинах, аптеках и на автозаправках по всей Республике.

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