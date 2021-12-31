В ЛНР рассказали, когда льготники могут обратиться за компенсацией проезда в общественном транспорте

С 10 января проезд в городских маршрутках вырастет до 20 рублей. Фото: «Жизнь Луганска»

Льготные категории жителей ЛНР с 10 января могут обратиться за компенсацией проезда в пассажирском транспорте общего пользования. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Она рассказала, что 29 декабря Правительство ЛНР приняло постановление «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной компенсации гражданам отдельных категорий, проживающим на территории ЛНР, на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)». Льготники должны обратиться в администрацию по месту жительства, пребывания или месту фактического проживания. Компенсация будет назначена с момента обращения.

Правом на компенсацию смогут воспользоваться: инвалиды и участники боевых действий ВОВ; участники ВОВ; члены семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ; лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категории; инвалиды I, II и III группы общего заболевания; инвалиды с детства III группы; дети из многодетных семей; дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 10 января в ЛНР увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Цена за проезд составит 20 рублей (подробнее)