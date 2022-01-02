В ДНР объявили штормовое предупреждение

Сейчас в Республике облачно, ветер северо-западный Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

3 января в Донецкой Народной Республике ожидается ухудшение погодных условий: порывистый ветер, гололедица и мороз. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Ночью - понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов, днем - порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица, - отметили в спасательном ведомстве.

По астрономическому календарю 3 января Земля находится на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.

Сейчас в Республике облачно, ветер северо-западный (7-12 метров в секунду), температура – минус 1.

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