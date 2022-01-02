В Донбассе ВСУ препятствовали работе сотрудников ОБСЕ у Николаевки. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в окрестностях села Николаевка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В районе Николаевки мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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