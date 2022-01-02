ВСУ в Донбассе перегоняют бронетехнику с места на место

ВСУ в Донбассе перегоняет бронетехнику с места на место. Фото: Штаб «ООС»

Украинские боевики пригнали бронетехнику в село Пшеничное. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение боевой бронированной машины в районе населенного пункта Пшеничное, - говорится в сообщении управления.

Напомним, что размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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