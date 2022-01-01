Украинские боевики в Донбассе пригнали бронетехнику к жилью

ВСУ в Донбассе пригнали бронетехнику к жилью. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилью в селе Муратово. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение двух бронетранспортеров в жилом районе населенного пункта Муратово, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

И это притом, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты. Несмотря на достигнутые договоренности, вооруженные формирования Украины регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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