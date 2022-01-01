В ДНР готовы к любым угрозам, но надеются на мир

Весь прошлый год военнослужащие Республики совершенствовали свои боевые навыки. Фото: УНМ ДНР

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики поздравили жителей с Новым 2022 годом и выразили надежду на то, что он будет щедрым на добрые события.

Несмотря на ожидания мира, весь прошлый год силы обороны ДНР совершенствовали свои боевые навыки - защитники провели более 800 учений. В эти занятия был включен весь личный состав Народной милиции, в том числе и солдаты-срочники.

- Наша Народная милиция способна дать достойный ответ на любые угрозы, защищая суверенитет Республики и мирную жизнь ее граждан, - заявили в ведомстве.

Защитники рубежей пожелали жителям ДНР добра и мира, а также чтобы на многострадальной земле Донбасса больше не проливалась кровь.

- Особые слова признательности всем, кто встречает новогодние праздники на передовой, защищая и оберегая нас. Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, - отметил заместитель начальника УНМ Республики Эдуард Басурин.

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