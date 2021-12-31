Над Донбассом второй раз за неделю летал самолет разведки и боевого управления США

Киев создал в Донбассе мощную группировку, в интересах которой сейчас работает даже воздушная разведка США. Пресс-центр штаба «ООС»

Самолет радиоэлектронной разведки, боевого управления и целеуказания США E-8C Joint Stars 30 декабря вновь был замечен над Донбассом. Он несколько раз пролетел вдоль линии разграничения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Место, откуда Е-8С прилетел, точно не известно, а на радаре его путь начинается с территории Польши. Отметим, ранее самолеты E-8C Joint Stars не применяли для выполнения таких полетов над территорией Украины. Впервые США отправили воздушного «разведчика и командира» на Украину в понедельник, 27 декабря. Якобы для мониторинга ситуации в Донбассе. А на самом деле – для сбора разведданных и передачи их украинским военным.

Не исключено, что Киев попытается сорвать переговоры России с США и НАТО 9-12 января, устроив военную провокацию в Донбассе.

Кстати, представитель Европейского командования США подполковник Пусс Вулфкил заявил, что датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, не входя в спорные районы.

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