Народная милиция ЛНР: Украина готовится к провокации на передовой в Донбассе

Снайперские пары прибыли на позиции в районе населенного пункта Трехизбенка. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Командование вооруженных формирований Украины в Донбассе перебросило на передовые позиции снайперов для проведений провокаций. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— По полученной нами информации, 29 декабря отмечено прибытие двух снайперских пар на передовые позиции 57-й бригады в район населенного пункта Трехизбенка, прошедших специальную подготовку под руководством британских инструкторов, — рассказал Мазейкин.

В оборонном ведомстве ЛНР не исключают, что данные действия противника были сделаны намерено для дестабилизации обстановки на передовой в период проведения новогодних и рождественских праздников.

— Мы предупреждаем командование ВСУ, что в случае угрозы или провокации со стороны украинских военных подразделения Народной милиции ЛНР готовы дать адекватный ответ и любые агрессивные действия будут незамедлительно пресечены, — заявил офицер.

Читайте также

Украинская армия за 2021 год около двух тысяч раз нарушила перемирие на линии соприкосновения в ДНР

За это время они выпустили более 15,4 тысяч боеприпасов (подробнее)