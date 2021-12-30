Украинская армия за 2021 год около двух тысяч раз нарушила перемирие на линии соприкосновения в ДНР

Всего по населенным пунктам Республики было выпущено 15 403 боеприпаса. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе за 2021 год 1923 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщило Представительство Республики в Совместном центре (СЦКК).

По подсчетам наблюдателей с 1 января до 30 декабря ВСУ выпустили по территории ДНР 15 403 боеприпаса. В том числе 286 снарядов калибром 122 и 152 мм, более 2 600 мин калибром 120 мм, 1 260 мин калибром 82 мм, 29 противотанковых управляемых ракет, а также 22 раза применяли ударные беспилотники.

Вооруженная агрессия Украины не прошла бесследно для жителей Донбасса. За указанный период в результате обстрелов погибли 7 мирных жителей и еще 31 получил ранения. Повреждено 357 домов и объектов инфраструктуры.

При этом в Донбассе, хоть и формально, продолжает действовать пакет мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает любое применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, полеты беспилотников, а также инженерные работы на позициях.

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