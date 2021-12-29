Украина отменила приложение «Вдома» и самоизоляцию для жителей, пересекающих линию разграничения в Донбассе

На КПВВ вместо установки «Вдома» люди будут проходить бесплатное тестирование. Фото: ГПСУ

С 30 декабря Кабмин Украины отменил самоизоляцию при въезде в незалежную через пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Теперь людям нет необходимости устанавливать на мобильный телефон приложение «Вдома».

Это приложение вызывало наибольшие нарекания у дончан и луганчан из-за проблем с его активацией на КПВВ. А также необходимостью иметь хороший смартфон и уметь им пользоваться, что для пожилых людей представляет большую проблему.

Вместо этого люди на КПВВ будут проходить бесплатное тестирование на коронавирус. Если тест окажется положительным, то у человека будет два варианта. Либо идти на 10-дневную обсервацию, либо вернуться назад в республику.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук. Она же заявила, что Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Кстати, власти ДНР и ЛНР были готовы открыть все КПВВ при условии признания этого препарата, которым вакцинировано большинство жителей республик.

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