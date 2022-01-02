В Донецке в Калининском районе столкнулись две легковушки с «маршруткой»

В первый день нового года в Донецке произошли два аварии с участием маршруток. Фото: Госавтоинспекция МВД ДНР

1 января в Донецке на Красногвардейском проспекте, что в Калининском районе, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Возле дома № 39 столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси № 23. Пострадали шесть человек, двое из которых - пассажиры «маршрутки». Четверых пострадавших госпитализировали в учреждение здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Еще одна резонансная авария произошла 1 января на Ленинском проспекте в Донецке - столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси № 25. Пострадали три человека, один из них - водитель «маршрутки». Всех пострадавших госпитализировали.

По прогнозу синоптиков, сегодня на дорогах Республики сохранится гололедица, а ночью ожидается туман. Во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники ГАИ напоминают автомобилистам, что в условиях недостаточной видимости следует включить максимум внимания на дороге, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности. Ориентироваться во время движения необходимо по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, для большего эффекта, помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары, как передние, так и задние.

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