«Мы за детство без войны»: Тридцать детей из ДНР проведут новогодние каникулы в Москве

Фото: Кадр из клипа «Чего хотят дети Донбасса?»

Тридцать детей из Донецкой Народной Республики проведут новогодние каникулы в Москве и Московской области в рамках интеграционной программы Русского центра со 2 по 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Русского центра.

- Зимняя акция «Космические каникулы» - это познавательно-развлекательное мероприятие для детей и подростков из Республики и семей военнослужащих Российской Федерации, которое проводится в рамках проекта «Мы за детство без войны», - говорится в анонсе мероприятий Русского центра.

Отметим, что программа каникул включает посещение выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Красной площади, Телецентра «Останкино», музея космонавтики и авиации, интерактивного музейного комплекса «Буран», а также других достопримечательностей Москвы и Московской области. Русский центр регулярно устраивает подобные мероприятия для детей Республики.

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