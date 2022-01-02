В Евросоюзе за год прошло больше тридцати мероприятий в поддержку Донбасса

В странах ЕС за год прошло больше тридцати мероприятий в поддержку Донбасса. Фото: МИД ДНР

Больше тридцати различных мероприятий в поддержку жителей Донбасса организовали Представительские центры ДНР в странах Евросоюза в 2021 году. Об этом сообщила министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Всего прошло более 30 мероприятий, организованных представительскими центрами ДНР за рубежом. Мы очень признательны нашим друзьям за то, что даже в непростой период пандемии они продолжают всеми силами поддерживать народ Донбасса и помогать распространять на международной арене правдивую информацию о происходящем в Республике, - цитирует Наталью Юрьевну Донецкое Агентство Новостей (ДАН).

Наиболее активную деятельность вели центры в Турине и Вероне. Они провели ряд конференций, круглых столов, акций. Самой значимой стала акция «Ангелы» памяти детей, погибших в результате конфликта. В ней участвовали представители восьми государств.

Представительские центры ДНР открыты в Италии, Бельгии, Франции, Финляндии, Греции и Чехии.

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