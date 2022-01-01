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Политика1 января 2022 13:24

В Мариуполе морпехи из 36-й бригады ВСУ жестоко избили официанта за то, что разговаривал на русском языке

Украинские военные творят беспредел на занятой территории Донбасса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные творят беспредел на занятой территории Донбасса. Фото: ОПУ

Украинские военные творят беспредел на занятой территории Донбасса. Фото: ОПУ

Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Новогоднюю ночь в Мариуполе трое морпехов из 36-й бригады ВСУ жестоко избили официанта за то, что разговаривал на русском языке. об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР,

- Начавшиеся Новогодние праздники ознаменовались рядом преступлений и происшествий боевиков оперативно-тактической группировки «Восток» в отношении мирного населения на оккупированных ВСУ территориях, - отметили в УНМ.

В частности, в Новогоднюю ночь трое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты устроили в Мариуполе погром в ресторане «Crazy Maam» на улице Панфилова, 64А.

- Пьяные оккупанты, самовольно покинули расположение бригады и на служебном автомобиле отправились в ресторан продолжать новогоднюю ночь. Горе-защитников возмутил тот факт, что официант разговаривал с ними на русском языке. Они обвинили молодого человека в сепаратизме и жестоко избили его, - рассказали подробности в Народной милиции.

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