В Донецке обрушился павильон на трамвайной остановке

В Донецке очередные происшествия на дорогах. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 1 января, в Пролетарском районе Донецка произошло обрушение остановочного трамвайного павильона. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Произошло обрушение остановочного трамвайного павильона

по улице Пролетарской – остановка «Улица Б. Орлова». Пострадавших нет. Сейчас ведутся аварийные работы специалистами коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс», - написал Кулемзин на своей странице в соцсети.

Тем временем, в соцсетях жители сообщили, что в центре Донецка по улице Артема напротив музыкальной школы оборваны тролеи, проезд затруднен. Второй маршрут троллейбуса стоит. Работает ремонтная бригада.

Также произошла серьезная авария на Червоногвардейском проспекте с участием маршрутного автобуса № 23 и легкового автомобиля. Очевидцы говорят о пострадавших, и возможно даже погибших.

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