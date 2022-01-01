В Донецке обрушился павильон на трамвайной остановке

В Донецке очередные происшествия на дорогах. Фото: МВД ДНР
Сегодня, 1 января, в Пролетарском районе Донецка произошло обрушение остановочного трамвайного павильона. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.
- Произошло обрушение остановочного трамвайного павильона
по улице Пролетарской – остановка «Улица Б. Орлова». Пострадавших нет. Сейчас ведутся аварийные работы специалистами коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс», - написал Кулемзин на своей странице в соцсети.
Тем временем, в соцсетях жители сообщили, что в центре Донецка по улице Артема напротив музыкальной школы оборваны тролеи, проезд затруднен. Второй маршрут троллейбуса стоит. Работает ремонтная бригада.
Также произошла серьезная авария на Червоногвардейском проспекте с участием маршрутного автобуса № 23 и легкового автомобиля. Очевидцы говорят о пострадавших, и возможно даже погибших.
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