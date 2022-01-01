В Донецке произошло ДТП с участием трех авто – перекрыто движение троллейбуса

Информация о пострадавших в ДТП не поступала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 1 января в Донецке произошла авария – столкновение сразу трех автомобилей. Это произошло на участке улицы Ярошенко в направлении кинотеатра «Космос». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате ДТП (столкновения трёх авто) на участке ул. Ярошенко в направлении кинотеатра «Космос» временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 7, — говорится в сообщении градоначальника.

Информация о пострадавших не поступала. После фотофиксации последствий аварии движение седьмого троллейбуса должно восстановиться.

Напомним, что в Донецке в последнее время наблюдалась сложная ситуация на дорогах. Заносы привели к километровым пробкам и застреванию автомобилей. Из-за обильного снегопада коммунальщики города перешли на усиленный режим работы. Благодаря чему со снежным коллапсом на дорогах удалось справиться.

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