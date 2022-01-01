В Горловке от замыкания в электросчетчике пострадали двое маленьких детей

За сутки пожарные ДНР ликвидировали четыре пожара. Фото: МЧС ЛНР

В канун Нового года, 31 декабря, в Центрально-Городском районе Горловки от замыкания в электросчетчике пострадали двое маленьких детей – двух и четырех лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На улице Нестерова в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошло короткое замыкание счетчика без последующего горения. В результате пострадали два ребенка: 2017 и 2019 года рождения. Они госпитализированы в учреждение здравоохранения.

В этот же день в Донецке в результате пожара пострадал 55-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Происшествие случилось в двухквартирном жилом доме по улице Индустрии Буденовского района.

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