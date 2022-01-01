Украинские военные препятствовали работе ОБСЕ под Красногоровкой. Фото: СМС ОБСЕ

Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотников международных наблюдателей в Донбассе.

- Для недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 25-й бригады, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов беспилотников ОБСЕ в районе города Красногоровка противник применил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ, - говорится в сегодняшней сводке Управления Народной милиции ДНР.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ.

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