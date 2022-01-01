Меньше ста жителей ДНР съездили встретить Новый год в Украину

Около ста жителей ДНР встретили Новый год в Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двести пятнадцать человек воспользовались гуманитарным коридором на линии соприкосновения под Донецком 31 декабря. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- В Республику пропустили 19 транспортных средств и 137 человек, а на украинскую сторону выпустили 25 единиц транспорта и 78 граждан, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

За помощью к спасателям обратились 62 человека. Гуманитарный коридор расположен на КПП «Еленовка» под Донецком. Сейчас в связи с пандемией это единственный путь между ДНР и подконтрольным Киеву Донбассом.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине. При въезде на территорию Республики, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ. В случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационар для дальнейшего обследования.

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