В Ясиноватой задержали мужчин, вырубивших в лесополосе ели

Правоохранители регулярно проводят рейды. Фото: МВД ДНР

В канун Нового года в Ясиноватой сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые в лесополосе вырубили две молодые ели.

- Срубленные хвойные деревца не достигли полного прекращения роста. Общая сумма причиненного ущерба будет установлена после окончания соответствующих экспертиз, - сообщила пресс-служба Ясиноватского горотдела МВД ДНР.

Действия фигурантов подпадают под часть 2 статьи 304 УК ДНР («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что правоохранители призывают соблюдать закон и нормы поведения в обществе во время праздничных гуляний. Также стражи порядка напоминают о запрете использовать петарды и прочие пиротехнические средства, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей или стать причиной пожара.

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