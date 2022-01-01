Маленькие Андрей и Кира из Луганска пожелали на Новый год – 2022 прокатиться на бронетранспортере и танке

Бойцы Народной милиции ЛНР исполнили желание детей покататься на военной технике [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дедушка Мороз из Народной милиции ЛНР исполнил мечты детей с Елки желаний. Просьбы были самые разнообразные – от мягких игрушек до поездки на настоящем танке. Об этом рассказала пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

— Подарить праздник детям, которые уже семь лет живут в зоне конфликта, решили военнослужащие оборонного ведомства Луганской Народной Республики. Они исполнили заветные желания ребят, — говорится в сообщении.

Так, дочь погибшего защитника Республики Маша из Луганска попросила у Деда Мороза большую мягкую игрушку в виде покемона Пикачу. Кира и Матвей вели себя весь год хорошо и потому исполнили свою мечту покататься на лошадях.

Маленький Иван уже выбрал себе профессию на будущее. Когда он вырастет, то хочет стать строителем и пожелал на Новый год увидеть настоящий кран и даже побывал в роли его водителя. Определился с профессией и Андрей из Луганска. Он хочет стать военным. В Народной милиции исполнили его мечту прокатиться на бронетранспортере. Похожее желание было у активистки Киры. Она покаталась по бескрайним полям на настоящем танке. Еще один юный житель Республики спортсмен Вячеслав попросил у Деда Мороза боксерские перчатки, поскольку старые совсем износились от упорных тренировок.

Военнослужащие Народной милиции исполнили все новогодние желания детей и передали им сладкие подарки.

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