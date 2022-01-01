В Новогоднюю ночь на передовой в Донбассе было тихо

Нарушений режима прекращения огня за 31 декабря не зафиксировано. Фото: Штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе воздержались от обстрелов Народных Республик в новогоднюю ночь. За прошедшие сутки наблюдатели не зафиксировали нарушений режима прекращения огня.

— За истекшие сутки 31 декабря 2021 года, со стороны вооруженных формирований Украины, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в отчете Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом боевики продолжают нарушать дополнительные меры контроля перемирия. Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, противник препятствует полетам беспилотников (БПЛА) международных наблюдателей. Так, их БПЛА подвергся воздействию помех сигналу GPS во время полета вблизи населенного пункта Красногоровка. А в зоне безопасности, вблизи Новобахмутовки, зафиксировано присутствие военной техники украинской армии – 1 бронетранспортер (БТР-70).

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