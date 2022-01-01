В развитие животноводческих ферм в ДНР вложили более 200 миллионов рублей

В Республике выросло поголовье скота и птицы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сельхозпроизводители ДНР смогли улучшить показатели производства скота и птицы. В этом им поспособствовал особый режим налогообложения, который установили для них прошлой весной. Об этом сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

- По предварительным данным, сумма вложений крупных предприятий отрасли животноводства в развитие производственной базы за 2021 год составила 201,6 миллионов рублей. Результатом таких вложений стало наращивание поголовья сельскохозяйственных животных и увеличение объемов производства продукции животноводства, - проинформировали в ведомстве.

По данным Минагропрома, за прошедший год поголовье свиней увеличилось более чем на 24 процента, а прирост объемов выращивания всех видов скота составил 502 тонны или 10,7 процента.

- Кроме животноводства, внесение изменений в налоговое законодательство благоприятно отражается и на смежных отраслях. Так, существенно возросли объемы производства комбикормов - на 14751 тонну или 13,8 процента, - подчеркнули в министерстве.

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