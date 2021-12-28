В ДНР собрали рекордный урожай кукурузы и подсолнечника

В прошлом году урожайность была ниже из-за продолжительной засухи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В нынешнем году сельхозпроизводители Донецкой Народной Республики собрали с полей рекордный урожай кукурузы и подсолнечника. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Уточняется, что аграрии намолотили 127,1 тысячу тонн зерна кукурузы и 98 тысяч тонн подсолнечника. Для сравнения, в прошлом году валовый сбор кукурузы составил свыше 50 тысяч тонн, а подсолнечника - 60 тысяч тонн. В то время низкую урожайность связали с наблюдающейся ранее продолжительной засухой.

Кроме того, в Минагропроме отчитались о том, что в Республике перевыполнен план по севу озимых культур под урожай следующего года. На сегодняшний день сельхозпредприятия и фермеры засеяли уже 108 504 гектара полей, что составляет 101 процент от запланированной площади.

- Лидером посевной стал Докучаевск, который перевыполнил план больше, чем в три раза, засеяв 361 процент земель. В Ясиноватой выполнили план на 150 процентов, а замыкает тройку лидеров Снежное, где сельхозпроизводители засеяли озимыми 137 процентов от запланированной площади, - проинформировали в ведомстве.

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