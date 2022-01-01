Более 60 преподавателей ДНР получили российские удостоверения о повышении квалификации

Документы учителям вручил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков. Фото: ДАН

Более 60 преподавателей из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Снежного, Харцызска, Шахтерска и Тореза получили удостоверения о повышении квалификации по программам дополнительного образования от российского центра «Просвещение» города Сочи. Документы им вручил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

Уточняется, что помимо этого ряд учебных заведений Республики получил свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации образовательных программ. Среди них - Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донецкий колледж ресторанного сервиса и торговли, Шахтерский педагогический колледж и лицей №2 «Престиж» города Макеевки.

Михаил Кушаков отметил, что благодаря сотрудничеству с российскими коллегами и Русским центром для учителей и преподавателей Республики открываются широкие возможности.

- У нас много друзей, которые помогают нам в освоении российских образовательных программ и стандартов. Мы им очень благодарны, потому что в конечном итоге это сказывается на повышении качества образования, что для нас очень важно, - заявил министр.

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