Глава ДНР Денис Пушилин: У Республик появляется возможность требовать самоопределения вне Украины

Глава ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что невыполнение украинской стороной требований Минских соглашений позволяет Республикам Донбасса самостоятельно определять свое будущее вне государства Украина.

- С учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у Республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово, – заявил Глава Республики.

Денис Владимирович также подчеркнул, что новой войны хотелось бы избежать, с учетом того что есть понимание, что такое война. Однако Украина ведет себя крайне агрессивно, а молчаливое согласие со стороны стран-гарантов Минских соглашений может запустить очень серьезную и проблемную череду событий.

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