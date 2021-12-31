«Желаю только побед!» Глава ДНР поздравил военнослужащих Республики с наступающим Новым годом

Денис Пушилин поздравил военнослужащих. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил военнослужащих ДНР с наступающим Новым годом. Текст поздравления опубликован в официальном телеграм-канале руководителя государства.

- С наступающим Новым годом, защитники Донецкой Народной Республики! Желаю только побед! – написал Денис Владимирович.

Руководитель Республики отметил, что тяготы службы не позволяют бойцам на передовой встретить Новый год так же празднично, как в домашнем кругу.

- Но теплая дружеская атмосфера гарантирована даже при чаепитии, - подчеркнул Пушилин. - И всегда в наличии здоровый дух, уверенность в своей правоте и нашей силе.

Тем временем в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в 2021 году военнослужащие ДНР провели более 800 учений, которые охватили 100 процентов личного состава.

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