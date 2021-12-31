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Политика31 декабря 2021 11:59

Большой войны на Донбаcсе не будет до середины января - донецкий политолог

Главное в разговоре Путина и Байдена, что он состоялся
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Уже несколько месяцев Киев пугает Донбасс большой войной, но вопрос пока отложен. ФОТО: Штаб ООС

Уже несколько месяцев Киев пугает Донбасс большой войной, но вопрос пока отложен. ФОТО: Штаб ООС

Вечером 30 января лидеры России и США провели телефонные переговоры. Их итоги «Комсомолке» прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- Важен сам факт разговора, а не его итог, - считает Кузьменко. – Впрочем, итог тоже есть – подтверждена договоренность о встрече в Женеве в середине января. До этих пор ни о какой большой войне не может быть и речи.

По мнению политолога, важным было заявление Путин о том, что в случае плохого развития ситуации, сначала произойдёт разрыв дипломатических отношений с США, а потом мир войдет в непредсказуемую ситуацию.

- Пока этого не произошло, любые панические заявления о войне всего лишь попытка привлечь к себе внимание отдельных публичных персон, - считает Кузьменко.

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