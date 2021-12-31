За год защитники ДНР сбили 22 украинских беспилотника. Фото: ДАН

За прошедший год подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Донецкой Народной Республики сбили 22 украинских беспилотника. Об этом заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Подразделениями противовоздушной обороны Республики было обнаружено и сбито 22 беспилотных летательных аппарата противника, используемых украинскими боевиками для сброса боеприпасов на населенные пункты и позиции военнослужащих Народной милиции, а также корректировки огня по жилым массивам, – заявил Эдуард Александрович.

Только в декабре украинские военные дважды обстреляли ДНР с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов.

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