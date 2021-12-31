В Харцызске слепили огромного снежного тигра. Фото: Скрин из видео

Видео, на котором в Харцызске запечатлена огромная снежная статуя – тигр, за считанные часы разлетелось по интернету. В социальных сетях творчество жителей Харцызска вызвало настоящий восторг, ведь главный символ 2022 года - тигр - был вылеплен из снега в мельчайших деталях, а его размер не может не впечатлить.

- Радует, что есть такие умельцы, которые даже из снега создают шедевры. Глаз не нарадуется, - пишет дончанка Ирина Михайловна в комментариях к видео.

- А мы и детей водили, показать чудо-скульптуру, и сами полюбовались! Очень красиво, - присоединяется жительница Харцызска Светлана.

Кто автор этой скульптуры и сколько времени заняло ее создание - пока неизвестно, но если создатель снежного тигра читает эти строки, просим откликнуться и написать нам в социальной сети.

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